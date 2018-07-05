Cenova'dan İngiltere'ye: Sözünüzü Tutmadınız, Bayrağınızdaki Haçın Kirasını 247 Yıldır Ödemiyorsunuz

İtalya'nın Cenova kenti, İngiltere'nin bayrağında kullandığı Aziz Yorgi (San Giorgio) Haçı'nın "gecikmiş kirasını" ödemesini istedi. Cenova Belediye Başkanı Marco Bucci düzenlediği basın toplantısında espriyle karışık bir şekilde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth''e seslenerek, "Majesteleri, 247 yıldır ödeme yapmadığınızı üzülerek bildirmek isterim" dedi.

"Aziz Yorgi Haçı" olarak adlandırılan, beyaz zemin üzerine kırmızı haç işaretinin ilk olarak Cenova Deniz Cumhuriyeti (Ceneviz) tarafından bayrak olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

Milattan sonra 3. yüzyılda Roma askeri olan Aziz Yorgi'nin doğum yeri hakkında farklı iddialar bulunsa da, babasının bugün Türkiye sınırları içinde olan Kapadokya bölgesinden, annesin ise bugün İsrail sınırlarında kalan Lod kentinden olduğu düşünülüyor.

Cenevizlilerin, Haçlı Seferleri'ndeki 1097-1098 Antakya Kuşatması sırasında kendilerine "görünerek" yardım ettiğine inandıkları Aziz Yorgi'nin haçını sembol edinerek bayrak olarak kullanmaya başladığı rivayet ediliyor.



'En iyi pazarlama hamlelerinden biri'

İngilizlerin de yaklaşık bir asır sonra, denizlerde Cenevizliler tarafından korunmak için filolarına Aziz Yorgi haçlı sancak asmak için Ceneviz Cumhuriyeti'yle anlaşmaya vardığı, bu bayrağı kullanma hakkı karşılığında da Cenevizlilere yıllık ödeme yapma sözü verdikleri belirtiliyor.

Cenova'nın Belediye Başkanı Marco Bucci'ye göre ise İngiltere 247 yıldır bu ödemeyi "aksatıyor".

Görevdeki birinci yılı dolayısıyla bir basın toplantısı düzenleyen Bucci, her halükarda yaptığı çıkışın kentin tanıtımına katkı sağlayacağını vurguladı.

Bucci, "Kraliçe Elizabeth'ten, asırlardır ödenmeyen bayrak kullanım ücretini vermesini talep etmek, yapabileceğimiz en iyi pazarlama hamlelerinden biri olur" dedi.