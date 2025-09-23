Cennetin Çocukları Ayşe, Ada Mihrioğlu görme engelli mi?

TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan genç oyuncu, dizideki rolüyle şimdiden gündem oldu. İzleyiciler, Mihrioğlu'nun kişisel hayatı ve canlandırdığı karakterle ilgili detayları öğrenmek istiyor. Cennetin ÇocuklarıAyşe'si Ada Mihrioğlu görme engelli mi?

ADA MİHRİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Ada Mihrioğlu'nun 18 Ağustos 2016'da dünyaya geldiği biliniyor. 2025 yılı itibarıyla 9 yaşında olan oyuncu, eğitimine ilkokulda devam ederken kariyerini de sürdürüyor. Kumral saçları ve mavi gözleriyle dikkat çeken Mihrioğlu, ailesinin desteğiyle erken yaşta oyunculuk dünyasına adım attı.

Kariyerine önce katalog çekimleri ve reklam filmleriyle başlayan genç oyuncu, ajans ile çalışmalarına devam ediyor.

ADA MİHRİOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Şu an Cennetin Çocukları dizisinde "Ayşe" karakterini canlandıran Ada Mihrioğlu, daha önce Dönence ve Tetikçinin Oğlu gibi projelerde de rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra dansla da ilgilenen Mihrioğlu, Future Dance kursunda dans eğitimi alıyor.

Henüz 9 yaşında olmasına rağmen, hem oyunculuk hem de dans alanında aktif olan Mihrioğlu, Cennetin Çocukları dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmayı başarıyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI AYŞE KARAKTERİ

TRT1 ekranlarının güçlü dizilerinden Cennetin Çocukları, etkileyici konusu ve zengin kadrosuyla dikkat çekiyor. Bu dizide Ada Mihrioğlu'nun hayat verdiği "Ayşe" karakteri, küçük yaşına rağmen çevresine umut ve mutluluk saçan bir çocuk olarak tasvir ediliyor.

Ayşe, hayata kendi düşleri ve renkleriyle bakan, saf kalbiyle herkese ilham veren bir karakter. Onun varlığı, hikâyenin en masum ve en duygusal yönünü temsil ediyor.

ADA MİHRİOĞLU GÖRME ENGELLİ Mİ?

Ada Mihrioğlu gerçekte görme engelli değildir. Dizideki "Ayşe" karakteri görme engelli bir çocuk olarak kurgulanmış olup, Mihrioğlu yalnızca bu rolü canlandırmaktadır.