Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitmiş
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Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitmiş

Cennet Mahallesi dizisinde canlandırdığı Helga rolüyle kalplerde taht kuran Selin Altay, Yunanistan'a gelin gittiğini açıkladı.

09.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:41
Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitmiş



Türkiye'de dijital dünyanın ilk blogerlarından Serap Oğuz Tan, dün mutlu parti evlerinin ikinci şubesini açılışını HillTown'da ünlülerin katıldığı bir davetle gerçekleştirdi.& ; dizisinde canlandırdığı Helga rolüyle kalplerde taht kuran , davette yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. 'I-Kız' adlı tiyatro oyununda yapay zekaya sahip bir robotu canlandıran Altay,& ; 'a gelin gittiğini açıkladı.

'Eşim Türkiye'yi çok seviyor'

Gazeteci Edmon Bekyan ile mutlu bir evliliği olduğunu ifade eden güzel oyuncu, "Evlilik kararı aldığımızda ailem tarafından hiçbir yadırgama olmadı. Zaten evlenmeden önce de eşimi ailem tanıyor ve çok seviliyordu. İki gönül bir olduktan sonra her milletle anlaşılır. Önemli olan niyet. Zaten Yunanistan'la kültürel farklılıklarımız pek yok, iç içeyiz.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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