Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'si yıllar sonra bir arada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'si yıllar sonra bir arada

11.01.2021 08:30 | Son Güncelleme: 11.01.2021 08:34
Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'si yıllar sonra bir arada

Karabulut, yaptığı paylaşımın altına "O günleri biz hiç unutmadık, hep kalbimizde yaşıyor.

Karabulut, yaptığı paylaşımın altına "O günleri biz hiç unutmadık, hep kalbimizde yaşıyor. Siz de bizi unutmayıp yanımızda olduğunuz için kalbim dolusu sevgilerimle" notunu yazdı.

Batuhan'ın değişimi

"Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle tanınan Batuhan Karacakaya, önceki gün ilk bölümü ekrana gelen "Survivor 2021"in Ünlüler kadrosunda yer aldı.

Oyuncu, sosyal medyada adından en çok söz ettirenlerden biri oldu. 23 yaşındaki Karakaya'nın değişimi herkesi şaşırttı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Fikri Sağlar Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Akalın Serdar Ortaç Eser Yenenler
Spor Arda Turan Samet Aybaba İsmail Kartal Tolga Ciğerci Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'si yıllar sonra bir arada - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 08:34:24. #1.14#
title