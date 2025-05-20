Cenk Yiğiter kimdir? Cenk Yiğiter kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!

Cenk Yiğiter kimdir? Cenk Yiğiter kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!
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Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Cenk Yiğiter izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Cenk Yiğiter kaç yaşında, nereli? Cenk Yiğiter hayatı ve biyografisi! Cenk Yiğiter kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Cenk Yiğiter hakkında araştırmalar yapılıyor. Cenk Yiğiter kimdir? Cenk Yiğiter kaç yaşında, nereli? Cenk Yiğiter hayatı ve biyografisi!

CENK YİĞİTER KİMDİR?

CenkYiğiter, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden KHK'yla ihraç edilen akademisyenlerden biridir.

CENK YİĞİTER'E NE OLDU?

X hesabından paylaşımında "Evimin önünde silahlı saldırıya uğradım. Hayati bir tehlikem yok ambulans bekliyorum" yazdı.

Yiğiter sonraki paylaşımındaysa hastaneye götürüldüğünü haber verdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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