Cenk Küpeli kimdir? Demet Şener'in boşandığı eşi Cenk Küpeli kaç yaşında?

Bir dönemler Demet Şener ile yaptığı evlilikle çok konuşulan Cenk Küpeli kimdir? sorusu son dönemlerde yeniden gündeme geldi. Demet Şener'in boşandığı eşi Cenk Küpeli kaç yaşında? sorusu ile gündeme gelen Cenk Küpeli ve Demet Şener boşandı.

Demet Şener ile boşanmasıyla gündeme gelen Cenk Küpeli kimdir? Cenk Küpeli'ninbabası Avni Küpeli, Cenk Küpeli ve Demet Şener'in evlilikleri hakkında açıklamada bulundu? Peki Cenk Küpeli kimdir? Demet Şener'in boşandığı eşi Cenk Küpeli kaç yaşında? sorusunu cevabı detaylarda!

CENK KÜPELİ KİMDİR?

21 Haziran 2019 tarihinde dünya evine giren Demet Şener - Cenk Küpeli çifti, İstanbul Bakırköy 12.Aile Mahkemesi'nde bu sabah evliliklerini sonlandırdı. Boşanmalarında en büyük etmenin Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi olduğu iddiaları olan boşanmanın ardından Oya - Avni Küpeli çifti 'Demet Şener Cenk oğlumuzu, bizden koparmış ve ailesini hiçe saymıştır.' yorumlarını yapmıştı.

DEMET ŞENER'İN BOŞANDIĞI EŞİ CENK KÜPELİ KAÇ YAŞINDA?

1985 yılında dünyaya gelen Cenk Küpeli, Ankara'da doğdu. Türkiye'de Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını New York City Üniversitesiİşletme Enstitüsü'nde tamamlandı. Kariyerine Tav Holding'de çalışmasıyla başlayan Cenk Küpeli ardından Doğa Grup Genel Müdürü olarak kariyerine devam etti. Aynı zamanda eski milli basketbolculardan olan Cenk Küpeli, Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyeliği ve Beşiktaş Kongre üyesi olarak görev almaktadır.