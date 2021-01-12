Cenk Küpeli kimdir? Demet Şener'in boşandığı eşi Cenk Küpeli kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cenk Küpeli kimdir? Demet Şener'in boşandığı eşi Cenk Küpeli kaç yaşında?

12.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:39
Cenk Küpeli kimdir? Demet Şener'in boşandığı eşi Cenk Küpeli kaç yaşında?

Bir dönemler Demet Şener ile yaptığı evlilikle çok konuşulan Cenk Küpeli kimdir? sorusu son dönemlerde yeniden gündeme geldi. Demet Şener'in boşandığı eşi Cenk Küpeli kaç yaşında? sorusu ile gündeme gelen Cenk Küpeli ve Demet Şener boşandı.

Demet Şener ile boşanmasıyla gündeme gelen Cenk Küpeli kimdir? Cenk Küpeli'ninbabası Avni Küpeli, Cenk Küpeli ve Demet Şener'in evlilikleri hakkında açıklamada bulundu? Peki Cenk Küpeli kimdir? Demet Şener'in boşandığı eşi Cenk Küpeli kaç yaşında? sorusunu cevabı detaylarda!

CENK KÜPELİ KİMDİR?

21 Haziran 2019 tarihinde dünya evine giren Demet Şener - Cenk Küpeli çifti, İstanbul Bakırköy 12.Aile Mahkemesi'nde bu sabah evliliklerini sonlandırdı. Boşanmalarında en büyük etmenin Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi olduğu iddiaları olan boşanmanın ardından Oya - Avni Küpeli çifti 'Demet Şener Cenk oğlumuzu, bizden koparmış ve ailesini hiçe saymıştır.' yorumlarını yapmıştı.

DEMET ŞENER'İN BOŞANDIĞI EŞİ CENK KÜPELİ KAÇ YAŞINDA?

1985 yılında dünyaya gelen Cenk Küpeli, Ankara'da doğdu. Türkiye'de Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını New York City Üniversitesiİşletme Enstitüsü'nde tamamlandı. Kariyerine Tav Holding'de çalışmasıyla başlayan Cenk Küpeli ardından Doğa Grup Genel Müdürü olarak kariyerine devam etti. Aynı zamanda eski milli basketbolculardan olan Cenk Küpeli, Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyeliği ve Beşiktaş Kongre üyesi olarak görev almaktadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlker Başbuğ Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ivana Sert İrem Derici Şeyma Subaşı Özdemir Erdoğan
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Ömer Bayram İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Kongre Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cenk Küpeli kimdir? Demet Şener'in boşandığı eşi Cenk Küpeli kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 14:39:22. #1.14#
title