Eski manken Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli'nin çapkınlık turu yarım kaldı. Basın mensuplarını bir anda karşısında gören Küpeli, kısa süreli şok yaşadı.

Küpeli'nin aracında bir sarışın bir esmer güzel vardı.

Şok yaşayan kadınlar görüntü vermemek için yüzlerini gizleyip, bir apartmana girerken, panikleyen Cenk Küpeli ise, "Hanımefendiler normal arkadaşlarım. Uzun süredir arkadaşız" açıklamasında bulundu.

Çapkınlık turu yarım kalan Küpeli yakayı ele verince otomobiliyle yoluna devam edip, gizemli arkadaşlarının evinden uzaklaştı.

Şener de geçtiğimiz günlerde Tolga Arman'la aşk yaşamaya başlamıştı.