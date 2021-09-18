Cenk Küpeli'den eski eşi Demet Şener'e nispet
Demet Şener ile Cenk Küpeli, dokuz ay önce sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Şener, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Tolga Arman'la görüntülendikten kısa bir süre sonra Küpeli de çapkınlık turunda yakalandı. İşte detaylar...
Eski manken Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli'nin çapkınlık turu yarım kaldı. Basın mensuplarını bir anda karşısında gören Küpeli, kısa süreli şok yaşadı.
Küpeli'nin aracında bir sarışın bir esmer güzel vardı.
Şok yaşayan kadınlar görüntü vermemek için yüzlerini gizleyip, bir apartmana girerken, panikleyen Cenk Küpeli ise, "Hanımefendiler normal arkadaşlarım. Uzun süredir arkadaşız" açıklamasında bulundu.
Çapkınlık turu yarım kalan Küpeli yakayı ele verince otomobiliyle yoluna devam edip, gizemli arkadaşlarının evinden uzaklaştı.
Şener de geçtiğimiz günlerde Tolga Arman'la aşk yaşamaya başlamıştı.