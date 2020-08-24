Cenk Eren'den Ajda Pekkan'a teşekkür Güçlü sesi ve yorumuyla Türk müziğine damgasını vuran Cenk Eren, 2020 yazında Bodrum'da da başarı çıtasını yükseltti

Günay Restaurant Bodrum sahnesinde Ajda Pekkan ile aynı sahneyi paylaşan başarılı sanatçı Cenk Eren, Bodrum Meyhanesi By Ali Sayar adlı mekanda da müzikseverlere unutulmaz akşamlar yaşattı. Bodrum'da 20 olmak üzere sezon boyunca Ege sahillerinde yaklaşık 40& ; sahne yaparak pandemi döneminin rekorlarından birine imza atan Cenk Eren, Ajda Pekkan ile aynı sahneyi paylaşması dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir de teşekkür mesajı yayınladı. "Bir şarkıcının en mutlu olduğu anlardan biri Ajda Pekkan ile aynı sahneyi paylaşmaktır" diyen Cenk Eren sözlerini şu şekilde tamamladı; "Performansına ve varlığına şükür ediyoruz Ajda Pekkan"& ;

Kaynak: Snob Magazin