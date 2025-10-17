Haberler

Cengizhan Güngör kimdir? Yeni AK Parti Muğla İl Başkanı kaç yaşında, nereli?
AK Parti'de bir süredir beklenen Muğla İl Başkanlığı ataması, 17 Ekim 2025 itibarıyla netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü istişarelerin ardından, Cengizhan Güngör AK Parti Muğla İl Başkanı olarak görevlendirildi. Bu atama, parti teşkilatlarında ve kamuoyunda dikkatle karşılandı. Peki, Cengizhan Güngör kimdir? Yeni AK Parti Muğla İl Başkanı kaç yaşında, nereli?

Cengizhan Güngör'ün Muğla İl Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından siyasi çevrelerde geniş yankı oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı sonrasında "Cengizhan Güngör kimdir?" sorusu gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi. Yeni AK Parti Muğla İl Başkanı'nın yaşam öyküsü ve siyasi geçmişi, hem parti tabanı hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cengizhan Güngör kimdir? Yeni AK Parti Muğla İl Başkanı kaç yaşında, nereli?

CENGİZHAN GÜNGÖR KİMDİR?

1989 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Cengizhan Güngör, çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirdi. Eğitimine ABD'deki Hiawatha High School'da başlayan Güngör, lise öğrenimini Türkiye'de Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimine ise 2008 yılında Florida Üniversitesi'nde devam ederek Gıda Ekonomisi alanında lisans diploması aldı.

2014 yılında süt ve süt ürünleri üretimi yapan aile şirketlerinde iş hayatına atılan Cengizhan Güngör, burada yöneticilik görevlerini üstlendi. Üretim, tedarik zinciri ve pazarlama süreçlerinde aktif rol alan Güngör, halen yönetici olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

SİYASİ KARİYERİ

Cengizhan Güngör, siyasi yaşamına 2014 yılında adım attı. Aynı yıl AK Parti Muğla İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. Kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çeken Güngör, aynı dönemde AK Parti Muğla İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2016 yılında ise AK Parti Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı olarak atanarak parti içindeki çalışmalarına yön verdi. Bu görev süresince gençlik politikaları, yerel kalkınma projeleri ve sosyal etkinlikler üzerine çeşitli faaliyetlerde bulundu.

Osman DEMİR
