Cengiz Ünder sakatlandı mı? Cengiz Ünder neden yok, neden oynamıyor?
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Cengiz Ünder sakatlandı mı? Cengiz Ünder neden yok, neden oynamıyor?

19.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:11
Cengiz Ünder sakatlandı mı? Cengiz Ünder neden yok, neden oynamıyor?

Cengiz Ünder neden yok, neden oynamıyor? A Milli futbol takımımızın başarılı isimlerinden olan Cengiz Ünder hakkında Cengiz Ünder sakatlandı mı? Cengiz Ünder ne zaman oynamaya başlayacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Cengiz Ünder sakatlandı mı? Leicester City maçlarında görmek istediğimiz isimlerden biri olan Cengiz Ünder hakkında Cengiz Ünder neden yok, neden oynamıyor? sorularının yanıtları araştırılıyor

CENGİZ ÜNDER SAKATLANDI MI?

Leicester City'de oynayan Cengiz Ünder, Mart ayının ilk haftasında sakatlandı. Antrenmanlarda sakatlandığı söylenen Cengiz Ünder, Nisan ayında forma giyebilmesi bekleniyor.

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