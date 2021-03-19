Cengiz Ünder sakatlandı mı? Cengiz Ünder neden yok, neden oynamıyor?

Cengiz Ünder neden yok, neden oynamıyor? A Milli futbol takımımızın başarılı isimlerinden olan Cengiz Ünder hakkında Cengiz Ünder sakatlandı mı? Cengiz Ünder ne zaman oynamaya başlayacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor.