Cengiz Şahin'den Teşekkür Mesajı

AK Parti Tatvan Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin, AK Parti tarafından gerçekleştirilen elektronik temayül yoklaması sonrasında teşekkür mesajı yayımladı.

Yerel seçimlere yönelik bu yıl ilk defa elektronik ortamda yapılan temayül yoklaması ile ilgili mesaj yayımlayan AK Parti Tatvan Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin, "Çok şükür bir temayül yoklamasını daha sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Bu vesile ile parti içi demokrasiye katkıda bulunmak üzere temayül yoklamasına katılarak oy kullanan, tercihlerini şahsımdan yana kullansın ya da kullanmasın tüm parti delegelerimize ve yapılan organizasyonda emeği geçenlerle demokratik talebini ortaya koyarak, bu uğurda centilmence mücadele eden aday adayı arkadaşlarıma seviyeli yarışlarından ve gösterdikleri vakur duruş, parti misyonuna yakışır nezaketten dolayı hasseten teşekkür eder; temayül yoklaması sürecinde ve gerekse sonrasında şahsıma göstermiş oldukları teveccüh ve desteklerden dolayı tüm delegelerimize şükranlarımı sunarım. Sonucun hakkımızda hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım" diye konuştu. - BİTLİS