Cengiz Şahin'den "Mevlit Kandili" Mesajı

AK Parti Tatvan Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin, yayımladığı mesajda; "Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in doğumunun yıldönümü olan Mevlit Kandili'ne ermiş olmanın mutluluğunu millet olarak hep beraber yaşıyoruz. Bilgeliği, yüksek ahlakı ve erdemleriyle tüm insanlığa örnek olan Peygamberimizi andığımız Mevlit Kandili, sevgi ve hoşgörü iklimi içerisinde birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularını en güzel şekilde yaşadığımız manevi değeri yüksek bir gündür. Mevlit Kandili, her sözü ve davranışı ile ufkumuzu aydınlatan ve gönül dünyamızı güzelleştiren Peygamberimizin biz inananlara kazandırdığı kardeşlik, dostluk, sevgi, güven ve alçakgönüllülük anlayışını daha iyi kavramamıza vesile olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularımızı güçlendiren Mevlit Kandili'nin ülkemize ve tüm İslam alemine mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyor, tüm İslam aleminin Mevlit Kandilini kutluyorum" diye konuştu. - BİTLİS