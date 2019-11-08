Cengiz Kurtoğlu'nun Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaşımı hayranlık uyandırdı

08.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:31

Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği 24. Altın Objektif Ödülleri geçtiğimiz gece muhteşem bir törenle sahibini buldu. Törene davetli birçok ünlü isimden arabesk müziğinin güçlü seslerinden olan Cengiz Kurtoğlu, gecede karşılaştığı yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile ayak üstü sohbet etti. Kurtoğlu, törende Yılın Erkek Sinema Oyuncusu Ödülü'nü alan Tatlıtuğ ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

GECEDE ALÇAK GÖNÜLLÜLÜĞÜ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Gecede alçak gönüllüğü ile dikkat çeken ve bütün gece yanına gelen ünlü ünsüz herkesle fotoğraf çekilen Kıvanç Tatlıtuğ, davetlilerden takdir topladı. Tatlıtuğ'a bir özel övgü de Cengiz Kurtoğlu'ndan geldi.

"ADAM OLMAK BÖYLE BİR SEVDA"

Kurtoğlu, Kıvanç'la çekildiği fotoğrafını, "Şahsiyet, terbiye, adam olmak işte böyle bir sevda. Kıvanç kardeşim" notuyla paylaştı. Kurtoğlu'nun bu pozu sosyal medyaya damga vurdu. Kurtoğlu'nun takipçileri ve Tatlıtuğ hayranları fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.