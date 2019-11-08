Cengiz Kurtoğlu'nun Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaşımı hayranlık uyandırdı

Cengiz Kurtoğlu'nun Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaşımı hayranlık uyandırdı

Arabesk müziğin yaşayan efsanesi Cengiz Kurtoğlu, bir ödül gecesinde karşılaştığı Kıvanç Tatlıtuğ'a övgüler yağdırdı. Kurtoğlu Tatlıtuğ ile çekildiği kareyi "Adam olmak işte böyle bir sevda" notuyla paylaştı.

08.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:31
Cengiz Kurtoğlu'nun Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaşımı hayranlık uyandırdı

Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği 24. Altın Objektif Ödülleri geçtiğimiz gece muhteşem bir törenle sahibini buldu. Törene davetli birçok ünlü isimden arabesk müziğinin güçlü seslerinden olan , gecede karşılaştığı yakışıklı oyuncu ile ayak üstü sohbet etti. Kurtoğlu, törende Yılın Erkek Sinema Oyuncusu Ödülü'nü alan Tatlıtuğ ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

GECEDE ALÇAK GÖNÜLLÜLÜĞÜ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Gecede alçak gönüllüğü ile dikkat çeken ve bütün gece yanına gelen ünlü ünsüz herkesle fotoğraf çekilen Kıvanç Tatlıtuğ, davetlilerden takdir topladı. Tatlıtuğ'a bir özel övgü de Cengiz Kurtoğlu'ndan geldi.

"ADAM OLMAK BÖYLE BİR SEVDA"

Kurtoğlu, Kıvanç'la çekildiği fotoğrafını, "Şahsiyet, terbiye, adam olmak işte böyle bir sevda. Kıvanç kardeşim" notuyla paylaştı. Kurtoğlu'nun bu pozu sosyal medyaya damga vurdu. Kurtoğlu'nun takipçileri ve Tatlıtuğ hayranları fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.


Haber Videosu: Cengiz Kurtoğlu'nun Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaşımı hayranlık uyandırdı
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