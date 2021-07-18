Cengiz Kurtoğlu bir buçuk sene sonra ilk konserini verdi
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Cengiz Kurtoğlu bir buçuk sene sonra ilk konserini verdi

Cengiz Kurtoğlu bir buçuk sene sonra ilk konserini verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Arabesk müziğin dev ismi Cengiz Kurtoğlu, 1,5 yılın ardından ilk konserini Bodrum'da verdi.

Arabesk müziğin dev ismi Cengiz Kurtoğlu, 1,5 yılın ardından ilk konserini Bodrum'da verdi. 1 buçuk yıl aradan sonra sahnelere dönen Cengiz Kurtoğlu, arabesk ve slow şarkıları ile mekanda romantik rüzgarlar estirdi.

Programına geçmişten günümüze dillere pelesenk olmuş şarkılarla başlayan Kurtoğlu, "Şükürler olsun ki bir buçuk sene sonra tekrardan birlikteyiz. Umuyorum bir daha böyle uzun süreli bir ayrılık yaşamayız" dedi.

Kendisini dinlemeye gelenler arasında kız arkadaşına evlilik teklifi etmek isteyen gençleri sahneye davet eden Kurtoğlu, genç çifte bol bol nasihatlerde bulunmayı ihmal etmedi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak müzikseverlere arabesk gecesi yaşatan usta sanatçı, konserini "Küllenen Aşk" şarkısıyla noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi. - MUĞLA

Cengiz Kurtoğlu bir buçuk sene sonra ilk konserini verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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