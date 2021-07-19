Cengiz İmren - Yılan şarkı sözleri! 'Yılan' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Cengiz İmren'in yeni şarkısı Yılan geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 2 milyon izlenme ve 23 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Yılan sözleri nelerdir? Cengiz İmren - Yılan şarkısının sözleri nedir?
Cengiz İmren - Yılan şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.
CENGİZ İMREN - YILAN SÖZLERİ
Yaptıkların çok gidiyor zoruma
Böyle bir sen sever miydim boşuna
İşlediğim tüm günahlar boynuna
Bundan sonra gir yılanın koynuna
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Şimdi artık herkes kendi yoluna
Dediklerim hiç gitmiyor hoşuna
İşlediğim tüm günahlar boynuna
Bundan sonra gir yılanın koynuna
Şiir:
Hazıra dağ dayanmaz demiştim
Cepten yedik be senle bu aşkı
Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik
Seni çok sevmiştim
Git şimdi, gir yılanın koynuna
Yılan!
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Nefsi peşkeş çekenleri aşk affetmez.
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
16 Temmuz tarihinde yüklenen Cengiz İmren - Yılan şarkısı 2.2 milyon izlenme ve 23 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:
Yapım: Grand Müzik
Yapımcı: Hayrettin Güneş & Mehmet Güneş
Söz - Müzik: Cengiz İmren