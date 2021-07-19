Cengiz İmren - Yılan şarkı sözleri! 'Yılan' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Cengiz İmren'in yeni şarkısı Yılan geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 2 milyon izlenme ve 23 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Yılan sözleri nelerdir? Cengiz İmren - Yılan şarkısının sözleri nedir?

Cengiz İmren - Yılan şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.

CENGİZ İMREN - YILAN SÖZLERİ

Yaptıkların çok gidiyor zoruma

Böyle bir sen sever miydim boşuna

İşlediğim tüm günahlar boynuna

Bundan sonra gir yılanın koynuna

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Şimdi artık herkes kendi yoluna

Dediklerim hiç gitmiyor hoşuna

İşlediğim tüm günahlar boynuna

Bundan sonra gir yılanın koynuna

Şiir:

Hazıra dağ dayanmaz demiştim

Cepten yedik be senle bu aşkı

Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik

Seni çok sevmiştim

Git şimdi, gir yılanın koynuna

Yılan!

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Nefsi peşkeş çekenleri aşk affetmez.

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

16 Temmuz tarihinde yüklenen Cengiz İmren - Yılan şarkısı 2.2 milyon izlenme ve 23 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

Yapım: Grand Müzik

Yapımcı: Hayrettin Güneş & Mehmet Güneş

Söz - Müzik: Cengiz İmren