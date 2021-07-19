Cengiz İmren - Yılan şarkı sözleri! 'Yılan' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cengiz İmren - Yılan şarkı sözleri! 'Yılan' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Cengiz İmren - Yılan şarkı sözleri! 'Yılan' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Haberler.com - Haberler | Gündem

Cengiz İmren'in yeni şarkısı Yılan geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 2 milyon izlenme ve 23 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Yılan sözleri nelerdir? Cengiz İmren - Yılan şarkısının sözleri nedir?

Cengiz İmren - Yılan şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.

CENGİZ İMREN - YILAN SÖZLERİ

Yaptıkların çok gidiyor zoruma

Böyle bir sen sever miydim boşuna

İşlediğim tüm günahlar boynuna

Bundan sonra gir yılanın koynuna

-----

Şimdi artık herkes kendi yoluna

Dediklerim hiç gitmiyor hoşuna

İşlediğim tüm günahlar boynuna

Bundan sonra gir yılanın koynuna

Şiir:

Hazıra dağ dayanmaz demiştim

Cepten yedik be senle bu aşkı

Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik

Seni çok sevmiştim

Git şimdi, gir yılanın koynuna

Yılan!

-----

Nefsi peşkeş çekenleri aşk affetmez.

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

16 Temmuz tarihinde yüklenen Cengiz İmren - Yılan şarkısı 2.2 milyon izlenme ve 23 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

Yapım: Grand Müzik

Yapımcı: Hayrettin Güneş & Mehmet Güneş

Söz - Müzik: Cengiz İmren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Alişan Müge Anlı Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Aytaç Kara Alper Yılmaz Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cengiz İmren - Yılan şarkı sözleri! 'Yılan' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 11:33:03. #1.15#

title