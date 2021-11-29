Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Cengiz Hortoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Cengiz Hortoğlu kimdir? Cengiz Hortoğlu kaç yaşında, nereli? Cengiz Hortoğlu hayatı ve biyografisi!

CENGİZ HORTOĞLU KİMDİR?

Cengiz Hortoğlu 22 Ağustos 1955 yılında Gaziantep'de doğdu.

İlk okulunu Hürriyet ilköğretim okulunda tamamlandıktan sonra, liseyi Gaziantep Lisesinde okudu, İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi.

1981'den itibaren İstanbul'da serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Ulaşım, sağlık, kadın hakları ve çocuk hakları gibi bir çok toplumsal sorunun çözümü için yaptığı araştırmalar ve görüşleri, röportaj, yazı dizisi, makale olarak yazılı ve görsel basında yayınlandı. İnsanın başarısı ve mutluluğu üzerine araştırma ve çalışmalar yaptı. Programlara katıldı ve yazılar yazdı. Okan Üniversitesinde ve LHR Danışmanlık iş birliği ile açılan, 360º Profesyonel Koçluk Sertifika Programı'na katılarak Profesyonel koçluk eğitimi aldı.

Uzun yıllardan bu yana kişisel gelişim ile ilgili çalışmaları sürdürmektedir.

3 yıldan fazla bir süre Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

8 yıl süreyle Esra Ceyhan tarafından sunulan programın danışmanlığını yaptı.

FLASH TV'de 2 yıla yakın bir süreyle "BAKIŞ AÇISI" isimli haftalık programı Perşembe akşamları hazırlayıp sundu. Bu programda toplumun başarılı ve örnek insanlarının yaşam öyküleri yanında toplumsal sorunların çözümüne yönelik konular işlendi. Çok sayıda televizyon programının danışmanlığını yaptı.

STAR TV'DE yayınlanan İnci Ertuğrul tarafından ve haftaiçi hergün yayınlanan "İNCİ ERTUĞRUL SİZİN SESİNİZ" adlı programın danışmanlığını yaptı. Bu programda hafta içi her gün canlı yayında toplumsal sorunların irdelenmesine ve çözüm arayışlarına katkıda bulundu.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışmaktadır.

Eserleri:

Şimdi Tam Zamanı (Şiir.)

Kırmızı Işıkta Son Tango (Deneme yazısı.)

Solma Kardelen (Öykü.)

Pes Doğrusu (Öykü.)