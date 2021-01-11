Cengiz Erdenet öldü! Cengiz Erdenet rolündeki Mustafa Avkıran diziden ayrılıyor mu? Cengiz Erdenet ölecek mi?

Çukur, bugün 111. bölümüyle ekranlara geldi! Yine çok heyecanlı bir bölümle ekranlara gelen Çukur'de bugün çok sayıda aksiyon yaşandı! bunlardan en büyüğü ise Cengiz Erdenet'in ölümü oldu! Cengiz Erdenet öldü mü? Cengiz Erdenet rolündeki Mustafa Avkıran diziden ayrılıyor mu? soruları sosyal medyada gündem oldu! Cengiz Erdenet ölüyor mü?

Show TV'nin en sevilen dizilerinden biri olan Çukur, bugün yine oldukça heyecanlı ve aksiyonlu bir bölümle ekranlarda oldu! Çukurdaki maskeli adam ve Çağatay Erdenet karakteriyle dönen Nejat İşler'in yanı sıra dizinin sonunda Çağatay ve Kulkan'ın babalarına kurduğu hain plan diziye damga vurdu! Peki, Çukur 111. bölümde Cengiz Erdenet ölüyor mu?

CENGİZ ERDENET ÖLÜYOR MU? CENGİZ ERDENET ÖLDÜ MÜ?

Çukur efsanelerinden birisi de portakal efsanesi. Çukur dizisinin en başından beri, dizide portakal yiyen herkes ölüyor. Koçovalı kardeşler, dizide portakal yiyen herkesin ölümüne sebep oluyor. Çukur'da portakal ölümün sembolü. 110 bölümde de Ceniz Erdenet'in portakal yemesi gözler önüne serildi!

Çukur 111. bölümün sonunda, Kulkan ve Çağatay Koçovalı kardeşler babalarına bir tuzak kurdu ve Cengiz Erdenet'i Çukur'un, Koçovalı kardeşlerin ellerine bıraktı! Yamaç, Cumali ve Akın Koçovalı sonunda Cengiz Erdenet'ten öçlerini aldılar! Peki Cengiz Erdenet ölüyor mü? Cengiz Erdenet ölüyor mü? Cengiz Erdenet rolündeki Mustafa Avkıran diziden ayrılıyor mu? Cengiz Erdenet ölecek mi?

Koçovalı kardeşler, Cengiz Erdenet'e hamamda tuzak kuruyor! Cengiz Erdenet rolünde Mustafa Avkıran diziden ayrılıyor! Cengiz Erdenet kendini vuruyor ve ölüyor! Mustafa Avkıran diziden ayrıldı!