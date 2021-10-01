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Cengiz Çolak ve Harika Çolak'ın rötarlı düğününe ünlü akını

Hürriyet - Haberler | Magazin
Cengiz Çolak ve Harika Çolak'ın rötarlı düğününe ünlü akını

İş insanı Cengiz Çolak ile Harika Çolak çiftinin pandemi nedeniyle erteledikleri düğün eğlencesi önceki akşam Vadi İstanbul Jolly Joker'de ünlü isimlerin katılımı ile gerçekleşti.

İSTANBUL (Hürriyet) - İş insanı Cengiz Çolak ile Harika Çolak çiftinin pandemi nedeniyle erteledikleri düğün eğlencesi önceki akşam Vadi İstanbul Jolly Joker'de ünlü isimlerin katılımı ile gerçekleşti.

500 kişilik eğlencede Oğuzhan Koç ile Ersay Üner sahne aldı.

Geceye Demet Özdemir, İbrahim-Nurdan Büyükak, Büşra Pekin, Eren Hacısalihoğlu, Tuğba Tatlıcı, Hayrettin, Doğuş-Erica Balbay, Yasemin Sakallıoğlu, Turgay Mercan ve Bülent Parlak katıldı.

Temsili yapılan nikahı memur cübbesi giyerek Ahmet Çakar kıydı. Eğlenceli düğünde Oğuzhan Koç ve Ertem Şener ise çifte şahitlik yaptı

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