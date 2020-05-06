Cenazede 6 kişiye virüs bulaştırdı, köyde denetimler arttı
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Cenazede 6 kişiye virüs bulaştırdı, köyde denetimler arttı

Cenazede 6 kişiye virüs bulaştırdı, köyde denetimler arttı
06.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:13

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ramazanoğlu köyünde, İstanbul'dan gelen bir kişinin katıldığı cenazede 6 kişiye koronavirüs bulaştırması sonucu köyün Boduklar Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin aldığı önlem sürüyor.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ramazanoğlu köyünde, İstanbul'dan gelen bir kişinin katıldığı cenazede 6 kişiye koronavirüs bulaştırması sonucu köyün Boduklar Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin aldığı önlem sürüyor.

Köyde yaşayan Kemal Engin (98), yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sonucu 10 gün önce yaşamını yitirdi. İstanbul'dan cenazeye katılmak için köye gelen bir kişide koronavirüs tespit edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, filyasyon çalışması yaparak vakanın cenazede kimlerle temas ettiğini tespit etti. Kemal Engin'in oğlu ve gelinin de aralarında bulunduğu 6 kişide koronavirüs tespit edildi. 6 kişi, Bartın ve Çaycuma Devlet Hastaneleri'nde tedavi altına alındı. Çaycuma Kaymakamlığı, 200 kişinin yaşadığı Boduklar Mahallesi'nde tedbirleri arttırdı. Mahallede giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrol altına alındı. Özellikle filyasyon çalışması sonucu aileyle temas ettikleri tespit edilen 10 evde yaşayan vatandaşlar için ayrıca önlemler alındı. Herhangi hastalık belirtisi olmamasına rağmen vatandaşların evlerinden çıkmayarak 14 gün kuralına uyması istendi. Jandarma ekipleri, köy içinde anonslarla mahalleliyi tedbirlere uyulması konusunda uyardı. Tedbirlerin 14 gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

6 KİŞİ TEDAVİ ALTINDARamazanoğlu Köyü Muhtarı İhsan Yerli, Boduklar Mahallesi'nde halkın ihtiyaçlarının muhtarlık ve vefa grubuyla karşıladıklarını ifade ederek, "Bu vakadan dolayı bu kısmı karantina tedbirleri uygulandı. Burada temas eden 9 ailede karantina tedbirleri uygulanıyor. Şu anda mahallemiz karantina altında diyebiliriz. Burada 200 kişi yaşıyor. Vatandaşın tüm ihtiyaçlarını jandarma ve ekipler ile birlikte görüyoruz. Tam olarak bilmiyoruz nereden geldiğini. Cenaze sahiplerinin yakınlarında görüldü ama cenaze dersek yanlış olabilir. 6 kişi tedavi altında şu anda. Bunlarla temas eden Bartın ilinden Çiftlik köyünden de var pozitif olan. Hepsi tedavi altında" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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