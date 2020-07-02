Cenaze sonrası pozitif vaka görülen mahallede karantina sayısı 139 oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cenaze sonrası pozitif vaka görülen mahallede karantina sayısı 139 oldu

Cenaze sonrası pozitif vaka görülen mahallede karantina sayısı 139 oldu -Eşini kaybeden yaşlı adamın testinin pozitif çıkmasının ardından başlatılan filyasyon çalışması sona erdi Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesinde kalp krizi sonrası ölen kadının cenazesi toprağa...

02.07.2020 18:26 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:30

Cenaze sonrası pozitif vaka görülen mahallede karantina sayısı 139 oldu

-Eşini kaybeden yaşlı adamın testinin pozitif çıkmasının ardından başlatılan filyasyon çalışması sona erdi

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesinde kalp krizi sonrası ölen kadının cenazesi toprağa verildiği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan eşinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından başlatılan filyasyon çalışmaları, bugün itibari ile sona erdi. Çalışmalar sonucunda pozitif vaka ile temaslı olduğu tespit edilen 139 kişi, 14 günlük süre ile evlerinde karantinaya alındı.

Kula'ya bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde 30 Haziran Salı günü sabah saatlerinde kalp rahatsızlığından dolayı yaşamını yitiren yaşlı bir kadın için cenaze namazı düzenlendi. İkindi vaktinde düzenlenen cenaze namazının ardından, cenaze öncesinde rahatsızlanan ve Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınarak test örneği alınan eşini kaybeden yaşlı adamın testi pozitif çıktı. Bu gelişmenin ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından geniş çaplı filyasyon çalışması başlatıldı. Filyasyon çalışmaları kapsamında, ilk etapta pozitif vakanın birinci derece akrabalarından oluşan 19 kişi karantinaya alınmıştı. Sona eren çalışmalarda, 353 haneli Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde toplamda 918 kişiye filyasyon çalışması yapıldı. Bu çalışmada pozitif vaka ile temaslı olduğu tespit edilen toplam 120 kişi, 14 günlük süre ile evlerinde karantinaya alındı. Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde toplam karantina sayısı 139 olmuş oldu.

Öte yandan pozitif vaka ile temaslı olduğu tespit edilen 139 kişiden 10 kişinin İzmir'den Kula'ya gelerek cenazeye katıldığı belirlendi. Bu 10 kişi de İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün çalışmaları sonrasında İzmir'e gönderilerek, İzmir'deki ikametlerinde 14 günlük karantina uygulanması sağlandı. 139 kişilik karantinaya alınan bazı kişilerin işçi olarak çalışmasından dolayı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla, bu kişilerin 14 gün süre ile Covid-19 raporlusu olarak izinli sayılacağı bildirildi. 14 günlük karantina sürecinde tarlalarında mahsullerini kaldıracak vatandaşların, dışarıdan işçi getirmemek şartı ile tarlalarına çalışmaya gidebileceği öğrenildi.

Ayrıca, karantinaya alınan 139 kişinin, İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri ile aile hekimleri tarafından her gün aranarak, sağlıklarında herhangi bir değişim ya da salgının belirtilerinin olup olmadığı sorulacak ve bu bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemiüzerinden takip edileceği bildirildi. 139 kişinin karantina sürecinin devam edeceği 14 gün boyunca, Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde Cuma namazlarında dezenfekte işlemleri artırılacak, namaza katılan vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maske kullanması yönündeki tedbirleri de artırılacak.

Cenaze sonrası pozitif vaka görülen mahallede karantina sayısı 139 oldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı Haber
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Haber
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi Haber
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı Haber
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Berat Albayrak Mustafa Destici Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Şeyma Subaşı Zehra Çilingiroğlu
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Malcolm Thomas Ivan Obradovic
Daha Fazla Karar Temmuz Ankara Hakaret
Şu an buradasınız: Cenaze sonrası pozitif vaka görülen mahallede karantina sayısı 139 oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 18:31:17. #1.14#
title