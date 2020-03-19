Cenaze namazında imam uyardı, saflar seyreltildi
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Kocaeli, Manisa, 3. Sayfa

Cenaze namazında imam uyardı, saflar seyreltildi

Cenaze namazında imam uyardı, saflar seyreltildi Kocaeli'de hayatını kaybeden polis memuru memleketi Manisa'da toprağa verildi -Meslektaşının vefatına üzülen polis memuru cenazenin başında nöbet tutarken fenalaştı Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında imamın uyarısı üzerine...

19.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:39
Cenaze namazında imam uyardı, saflar seyreltildi

Cenaze namazında imam uyardı, saflar seyreltildi

Kocaeli'de hayatını kaybeden polis memuru memleketi Manisa'da toprağa verildi

-Meslektaşının vefatına üzülen polis memuru cenazenin başında nöbet tutarken fenalaştı

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında imamın uyarısı üzerine saflar seyrekleştirildi

MANİSA - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Engin Gündüz memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında safların sık olduğunu gören imam cemaati uyararak safların seyreltilmesini istedi.

Dün sabah saatlerinde görev yaptığı Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi'ndeki evinde rahatsızlanan, polis memuru Engin Gündüz, 112 acil servis tarafından kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 45 yaşında 1 çocuk babası olan 20 yıllık polis memuru Engin Gündüz, bugün Alaşehir Pazar Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze namazı polis mangası tarafından törenle kaldırıldı. Engin Gündüz'ün, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Saraybahçe Polis Merkezinde görev yaptığı öğrenildi.

İmam uyardı vatandaşlar öğle namazını kendi başlarına kıldı

Alaşehir Pazar Camii İmamı İsmail Utkun, öğlen namazı öncesi cami bahçesinde bulunan vatandaşları uyararak, "Birbirinizden uzak durunuz, bakanlığımızın uyarılarına uyalım. Bu hepimizin sağlığı için önemli, öğlen namazını da herkes kendisi kılacak, uyarılara uyalım." dedi.

Vefat eden polis memuru Engin Gündüz'ün eşi İlkay Gündüz, oğlu Batu Burak Gündüz, meslektaşları ve vatandaşların katıldığı cenaze namazında imam yine vatandaşları uyararak, "Lütfen birbirimizden bir metre uzak duralım." diyerek omuz omuza saf tutan cemaatin ayrılmasını istedi.

Cenaze başında nöbet tutan bir polis memuru, meslektaşının vefatına olan üzüntüsünden, rahatsızlanıp yere düştü. Meslektaşları tarafından ayağa kaldırılan polis memurunun tansiyonunun düşmesi sonucu yere düştüğü ve her hangi bir rahatsızlığının olmadığı öğrenildi.

Cenaze namazında imam uyardı, saflar seyreltildi

Kaynak: İHA

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Cenaze namazında imam uyardı, saflar seyreltildi

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