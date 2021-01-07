Cenaze masrafları için para çekemeyince cesedi bankaya taşıdılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cenaze masrafları için para çekemeyince cesedi bankaya taşıdılar

07.01.2021 16:50 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:00
Cenaze masrafları için para çekemeyince cesedi bankaya taşıdılar

Hindistan'da hayatını kaybeden 55 yaşındaki bir adamın komşuları, evde yaptıkları aramada hesap cüzdanı buldu. Kimsesiz adamın cenaze masrafları için bankaya para çekmeye giden komşular, müdürü ikna edemeyince cesedi bankaya taşıdı.

Bihar eyelatine bağlı bir köyde tek başına yaşayan Mahesh Yadav isimli adam geçen salı günü hayatını kaybetti. Bir hastalık nedeniyle aile üyelerinin tamamını kaybeden Yadav'ın cesedi komşuları tarafından bulundu.

Komşular, cenaze töreni masraflarını karşılamak için evde arama yapmalarına rağmen para veya paraya çevrilecek değerli eşya bulmadılar. Yadav'ın banka hesabında bir miktar para olduğunu gösteren hesap cüzdanını bulan komşuları, bankaya gidip cenaze masrafları için para çekmek istedi.

BANKA MÜDÜRÜNÜ İKNA EDEMEDİLER

Bankacı Sanjeev Kumar, komşulara Yadav'in hesabından cenaze işlemleri için para vermeyi kabul etmeyince komşular banka müdürünü inandırmak için talihsiz adamın cenazesini bankaya taşıdı.

PARAYI VERMEK ZORUNDA KALDI

Cenaze ile bankaya gelen komşular, Yadav'ın hesabından kendilerine para verilmeden bankadan ayrılmayacaklarını söyleyince banka müdürü cenaze töreni için yetecek kadar para verdi.

Yadav'ın komşusu Shakuntala Devi, yaşlı adamın bir hastalıktan dolayı tüm ailesini kaybettiğini, uzun süredir hasta olduğu için komşuları olarak kendisine yemek verdiklerini söyledi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cenaze masrafları için para çekemeyince cesedi bankaya taşıdılar - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 16:59:53. #1.15#
title