"Cenaze İşleri" filmi konusu nedir? Cenaze İşleri oyuncuları kimdir? Cenaze İşleri film özeti!
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"Cenaze İşleri" filmi konusu nedir? Cenaze İşleri oyuncuları kimdir? Cenaze İşleri film özeti!

22.02.2021 18:06 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:09

2017 yapımı Komedi türü filmi Cenaze İşleri filmi bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da yer alacak! Peki, "Cenaze İşleri" filmi konusu nedir? Cenaze İşleri oyuncuları kimdir? Cenaze İşleri film özeti!

2017 yapımı Komedi türü filmi Cenaze işleri başrollerini Melih Selçuk, Ergun Kuyucu ve Melis Cemre Çınar paylaşıyor. Serpil Altın Film yapımdan çıkan Komedi film türünde döneminde en çok merak edilen Cenaze işleri filmi yönetmenliğini Korhan Uğur yaptı. Senaryosunu ise Korhan Uğur, Serpil Altın üstlendi. Cenaze işleri film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, Cenaze İşleri film konusu nedir? Cenaze İşleri film oyuncuları kimdir? İşte detaylar!

CENAZE İŞLERİ KONUSU NEDİR?

Orhan belediyede cenaze işleri görevlisi olarak çalıştığı gibi kimsesizler mezarlığından da sorumludur. Sevgilisi Serpil'le evlenmek ister fakat parasızlıktan evlenemez. Orhan'ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak için Orhan'a gelir. Para karşılığı cesedi kimsesizler mezarlığına gömmesini ister. Orhan'ın vicdanı rahat etmez ancak alacağı parayla Serpil'le evlenebileceğini düşünür. İstemeyerek de olsa kabul eder. Adamı gömeceği sırada, adamın ölmediğini fark etmesiyle işler karışır.

CENAZE İŞLERİ OYUNCULARI VE KADROSU!

Melih Selçuk

Ergun Kuyucu

Melis Cemre Çınar

Barış Kıralioğlu

Yüksel Ünal

Caner Atacan

Suzan Aksoy

Bedia Ener

Aydan Burhan

Halil Kumova

'Cenaze İşleri' filmi konusu nedir? Cenaze İşleri oyuncuları kimdir? Cenaze İşleri film özeti!
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