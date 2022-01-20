Ateş, kor ve köz gibi anlamlara gelen cemre düşme olayının 2022 yılında ne zaman düşeceği merak ediliyor. Cemre düşme tarihleri hakkında "Cemreler ne zaman düşecek 2022? İlk cemre ne zaman düşer?" sorularının yanıtı araştırılıyor.

Cemreler ne zaman düşecek 2022? İlk cemre ne zaman düşer? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemre ile birlikte havaların ısındığına inanılıyor. Son cemre düşmesi ile birlikte Nevruz Bayramı için hazırlıklar yapılır. Peki, ilk cemre ne zaman düşer? Cemreler ne zaman düşecek? 2022 cemre havaya ne zaman düşer? İşte cevaplar...

2022 CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?

Kış aylarında çıkan ilk cemre çiçekleri renkleriyle gözler için bir zerafet bir heyecan uyandırır. Şubat ayından Mart ayına kadar olan çiçeklenme dönemi sık sık merak konusu haline gelir. Bilindiği üzere Ocak ve Şubat aylarında bir çok ülkede toprak çoğunlukla karla kaplıdır. Ama cemrelerin çıkması ile beyaz ihtişam bozuluyor. Kış aylarında, nergislerin ve Adonis çiçeklerinin sarı çiçekleri yukarı bakar.

2022 YILINDA CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

Üç tane olan cemrenin;

Birincisi havaya 19-20 Şubat,

İkincisi suya 26-27 Şubat

Üçüncüsü de 5-6 Mart toprağa düşer.

CEMRE HAKKINDA BİLGİ

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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