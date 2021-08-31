Cemre Solmaz - Deli Hisler sözleri! 'Deli Hisler' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Cemre Solmaz'ın yeni şarkısı Deli Hisler Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 5 milyon izlenme ve 350 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Cemre Solmaz - Deli Hisler sözleri nelerdir? Deli Hisler şarkı sözleri nedir? Haberimizden okuyabilirsiniz...
Cemre Solmaz - Deli Hisler sözleri merak edilen şarkı sözleri arasında yer alıyor. Peki, Cemre Solmaz - Deli Hisler sözleri! 'Deli Hisler' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
CEMRE SOLMAZ - DELİ HİSLER ŞARKI SÖZLERİ
Geceye beni sor gel
Işığım ol beni sar sen
Geceler beni gizler
Kalbimde deli hisler
*****
Geceye beni sor gel
Işığım ol beni sar sen
Geceler beni gizler
Kalbimde..
*****
Seni o gün gördüm
ilk bakışta öldüm, ve eridi gönlüm
Yetiyorsa ömrüm, o da senin olsun
Mum gibi söndüm, seni görünce
*****
Gözlerim parlar düşündüğümde
Yüreğim bile ısınır üşüdüğümde
Geceler bizi gösterir ışık sönünce
Sen gülümseyince
*****
Her şey aynı olsun
Kalbimde ritmin sonsuz
Tüm çiçekler solsun
Yapamam yine de onsuz
*****
Her şey ayrı her şey ayrı
Kalbim zor atıyor
Sen gel
*****
Geceye beni sor gel
Işığım ol beni sar sen
Geceler beni gizler
kalbimde deli hisler
*****
Geceye beni sor gel
Işığım ol beni sar sen
Geceler beni gizler
Kalbimde deli hisler
*****
Çok güzeldi
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Terk ettik dünyayı başka bir evren
*****
Burası sanki
İkimiz varız yalnız seninle
Göremem başkasını ben seni sevdikçe
Yıldızlar bizi gösterir ışık sönünce
Sen gülümseyince
*****
Ooof senin yerin benim yanım artık
Aaah senin yanın benim yanım artık
*****
Her şey ayrı her şey ayrı
Kalbim zor atıyor
Sen gel
*****
Geceye beni sor gel
Işığım ol beni sar sen
Geceler beni gizler
Kalbimde deli hisler
*****
Geceye beni sor gel
Işığım ol beni sar sen
Geceler beni gizler
Kalbimde deli hisler
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı 27 Ağustos 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:
Söz & Müzik: Kaya Giray
Aranje, Mix & Mastering: Özkan Meydan-AlicanÖzbuğutu
Kayıt : Dijital Meydan