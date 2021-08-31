Cemre Solmaz - Deli Hisler sözleri! 'Deli Hisler' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Cemre Solmaz - Deli Hisler sözleri! 'Deli Hisler' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Cemre Solmaz - Deli Hisler sözleri! 'Deli Hisler' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Cemre Solmaz'ın yeni şarkısı Deli Hisler Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 5 milyon izlenme ve 350 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Cemre Solmaz - Deli Hisler sözleri nelerdir? Deli Hisler şarkı sözleri nedir? Haberimizden okuyabilirsiniz...

Cemre Solmaz - Deli Hisler sözleri merak edilen şarkı sözleri arasında yer alıyor. Peki, Cemre Solmaz - Deli Hisler sözleri! 'Deli Hisler' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

CEMRE SOLMAZ - DELİ HİSLER ŞARKI SÖZLERİ

Geceye beni sor gel

Işığım ol beni sar sen

Geceler beni gizler

Kalbimde deli hisler

*****

Geceye beni sor gel

Işığım ol beni sar sen

Geceler beni gizler

Kalbimde..

*****

Seni o gün gördüm

ilk bakışta öldüm, ve eridi gönlüm

Yetiyorsa ömrüm, o da senin olsun

Mum gibi söndüm, seni görünce

*****

Gözlerim parlar düşündüğümde

Yüreğim bile ısınır üşüdüğümde

Geceler bizi gösterir ışık sönünce

Sen gülümseyince

*****

Her şey aynı olsun

Kalbimde ritmin sonsuz

Tüm çiçekler solsun

Yapamam yine de onsuz

*****

Her şey ayrı her şey ayrı

Kalbim zor atıyor

Sen gel

*****

Geceye beni sor gel

Işığım ol beni sar sen

Geceler beni gizler

kalbimde deli hisler

*****

Geceye beni sor gel

Işığım ol beni sar sen

Geceler beni gizler

Kalbimde deli hisler

*****

Çok güzeldi

Bakışın ve bana doğru gülümseyip gelmen Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Terk ettik dünyayı başka bir evren

*****

Burası sanki

İkimiz varız yalnız seninle

Göremem başkasını ben seni sevdikçe

Yıldızlar bizi gösterir ışık sönünce

Sen gülümseyince

*****

Ooof senin yerin benim yanım artık

Aaah senin yanın benim yanım artık

*****

Her şey ayrı her şey ayrı

Kalbim zor atıyor

Sen gel

*****

Geceye beni sor gel

Işığım ol beni sar sen

Geceler beni gizler

Kalbimde deli hisler

*****

Geceye beni sor gel

Işığım ol beni sar sen

Geceler beni gizler

Kalbimde deli hisler

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı 27 Ağustos 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

Söz & Müzik: Kaya Giray

Aranje, Mix & Mastering: Özkan Meydan-AlicanÖzbuğutu

Kayıt : Dijital Meydan

Haber Yorumları
500
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Cemre Solmaz - Deli Hisler sözleri! 'Deli Hisler' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
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