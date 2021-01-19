Cemre Kemer'in çocuğunun cinsiyeti belli oldu
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Cemre Kemer'in çocuğunun cinsiyeti belli oldu

19.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:07
Cemre Kemer'in çocuğunun cinsiyeti belli oldu

Sekiz yıldır birlikte olduğu Emir Medina ile geçtiğimiz ay evlenen Cemre Kemer, dün paylaştığı fotoğrafla bebek beklediğinin müjdesini verdi. Üç aylık hamile olduğunu ve kız bebek beklediğini söyleyen Kemer, salgın nedeniyle bu süreci evde geçireceğini söyledi.

Yıllar önce popüler olan Hepsi grubunun solistlerinden Cemre Kemer, dün Instagram hesabından belirginleşen göbeğinin fotoğrafını paylaşarak bebek beklediğinin müjdesini verdi. 3 aylık hamile olan Kemer, koronavirüs salgınından dolayı aldığı önlemlerden bahsetti.

"BEBEK YAPMAYA KARAR VERİNCE EVDEN ÇIKMAMAYA BAŞLADIM"

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Kızı olacağını söyleyen şarkıcı, "Ailem haberi alınca heyecanlandı. Bir yandan da gebeler aşı olamayıp, ilaç alamadığı için korkuyorlar. Zaten bebek yapmaya karar verdiğimizden dolayı uzun süredir evden çıkmıyordum" ifadelerini kullandı.

Cemre Kemer'in çocuğunun cinsiyeti belli oldu
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