Cemre Kemer doğacak kızı için Boğaz manzaralı evini değiştirdi
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Cemre Kemer doğacak kızı için Boğaz manzaralı evini değiştirdi

Cemre Kemer doğacak kızı için Boğaz manzaralı evini değiştirdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Cemre Kemer, iki ay sonra dünyaya gelecek kızının daha güzel ve geniş bir odası olması için çok sevdiği Arnavutköy'deki evinden taşınıyor. İşte detaylar...

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Cemre Kemer, iki ay sonra kucağına alacağı kızı için çok sevdiği Arnavutköy'deki Boğaz manzaralı evinden taşınıyor. Şarkıcı, "Gitmeye hiç niyetim yoktu. Bebek odası yapabilmek için taşınıyoruz. Bir de burası çok merdivenli... Altı seneliğine kiraya çıkıyoruz. Daha sonra eski evimize geri döneceğiz" dedi.

Hayatında ilk kez kilo almaktan mutluluk duyduğunu belirten Kemer, "18 yaşımdan bugüne kadar yok 'Anoreksiya mı?', yok 'Bulimia mı?' gibi hep zayıf diye haberlerim yapıldı. Yedinci aya geldim, 10 kilo kadar aldım. Şu an 54'teyim. Hayatımda ilk defa kilom yerine geldi. O yüzden dert etmiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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