Cemre düştü mü? İlk cemre düştü mü? Cemre nereye düşecek? İlk cemre nereye düşecek? Cemre düşmesi nedir?
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Cemre düştü mü? İlk cemre düştü mü? Cemre nereye düşecek? İlk cemre nereye düşecek? Cemre düşmesi nedir?

22.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:02
Cemre düştü mü? İlk cemre düştü mü? Cemre nereye düşecek? İlk cemre nereye düşecek? Cemre düşmesi nedir?

Cemre ne zaman düşecek sorusu, merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilkinin 2021'de ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Peki, İlk cemre nereye düştü? Cemre düştü mü? İlk cemre düştü mü? Cemre nereye düşecek? İlk cemre nereye düşecek? 2021 cemre ilk nereye düşer? Cemre kaç kere düşer?

İlkbaharın habercisi kabul edilen ilk cemre havaya düştü. İkinci cemrenin ne zaman düşeceği merak konusu! Cemre ne zaman düşecek sorusu, merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilkinin 2021'de ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Peki, İlk cemre nereye düştü? Cemre düştü mü? İlk cemre düştü mü? Cemre nereye düşecek? İlk cemre nereye düşecek? 2021 cemre ilk nereye düşer? Cemre kaç kere düşer? Cemre düşmesi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CEMRE DÜŞTÜ MÜ? İLK CEMRE NEREYE DÜŞTÜ?

Kış aylarının kendini hissetirmeye başladığı günlerde cemrelerin tarihleri de merak edilmeye başlandı. İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düştü.

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur. 1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.

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