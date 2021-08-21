Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel hayatı ve biyografisi! Cemre Baysel kaç yaşında, nereli?
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Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel hayatı ve biyografisi! Cemre Baysel kaç yaşında, nereli?

Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel hayatı ve biyografisi! Cemre Baysel kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Cemre Baysel, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Cemre Baysel hakkında merak edilenler. Cemre Baysel hayatı ve biyografisi. Cemre Baysel kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Cemre Baysel merak konusu oldu. İşte Cemre Baysel hakkında merak edilen Cemre Baysel kimdir, Cemre Baysel hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Şubat 1999

Kaç yaşında: 22yaşında Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Nereli: İzmir

Cemre Baysel, Baht Oyunu dizisi ile ekranlara geldi. Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleşmiştir. Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir.

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Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel hayatı ve biyografisi! Cemre Baysel kaç yaşında, nereli? - Haberler
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