Cemre, avukatlık ruhsatı aldığı günün birinci yılında toprağa verildi (2)
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Cemre, avukatlık ruhsatı aldığı günün birinci yılında toprağa verildi (2)

HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ ADLİ KONTROLLE SERBESTEskişehir'de Enes Duman ve avukat Cemre Parmaksız'ın hayatını kaybettiği kazada, halk otobüsünü kullanan Mesut K., olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

09.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:42
Cemre, avukatlık ruhsatı aldığı günün birinci yılında toprağa verildi (2)

HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Eskişehir'de ve avukat Cemre Parmaksız'ın hayatını kaybettiği kazada, halk otobüsünü kullanan Mesut K., olayın ardından ekiplerince gözaltına alındı. Geceyi Jandarma Komutanlığı'na geçiren ve ifadesi alınan otobüs sürücüsü Mesut K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Mesut K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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