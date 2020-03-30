Cemilbey ve Ata caddeleri deterjanlı suyla yıkandı Çorum Belediyesi, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ana caddelerde ve sokaklarda yıkama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum Belediyesi, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ana caddelerde ve sokaklarda yıkama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kullanım yoğunluğuna göre şehrin cadde ve sokaklarını yıkayan Çorum Belediyesi, Ata Caddesi ile Cemilbey Caddesini de köpükle yıkayıp dezenfekte etti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, salgının önlenmesi için Çorum Belediyesi olarak her türlü önlemi aldıklarını ve ilk günden beri de çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Başkan Aşgın, "Şehir genelinde hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandıkları caddeleri köpükle yıkamak suretiyle bu salgının önlenmesi noktasında kararlılıkla çalışıyoruz. Ata Caddesi ve Cemilbey Caddesinde de yıkama ve dezenfekte çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi civarını da yıkayıp dezenfekte ettik." dedi.

Başkan Aşgın, Çorumlulara seslenerek en basit ve en etkili tedbirin gerekmedikçe evden çıkamamak ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hijyen kurallarına uymak olduğunu söyledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA