Cemil Çiçek'ten Sedat Peker açıklaması: Binde biri doğruysa felakettir

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolar hakkında açıklamalarda bulundu. Çiçek, "Binde biri bile doğruysa felaket ve sıkıntıdır. Videoları seyreden, gazetede okuyan savcıların harekete geçip gereğini yapması gerekir" diye konuştu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videoda ortaya attığı iddialar büyük yankı uyandırırken, iddialarda ismi geçen başta Ak Parti Milletvekili Feyzi İşbaşaran olmak üzere Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar Peker'e cevap vermişti.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Serhat Albayrak, Mehmet Ağar, oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar ve "Pelikan" yapısıyla ilgili iddialar ortaya atmıştı.

Peker, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar hakkında, "Benim kafama takılan en önemli sorulardan birisi şu: Mehmet Ağar yılların kurdu, yani hiçbir işinde iz bırakmaz. Onun yönettiği, onun yönlendirdiği her şeyiyle o kadar açık ki... Peki bunu neden yaptı? Bunun da elbette vardır bir sebebi. Taşeronluğunu yapmış olduğu bu organizasyonlar ona bu taşeronluğu verenleri belki mutlu etmiştir: Ya da kendisini hedefe koyup payeler almak istemiştir. Çıkarımlarda bulunmak istemiştir. Derin devletimizin başı ya! Ama ben bir tek devlet tanırım TC Devleti. Öyle derini derinsizi anlamam" ifadelerini kullanmıştı.

AĞAR'DAN CEVAP GELDİ

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Ağar, "Devlet hizmetinden ayrılalı 25 yıl, siyaseti bırakalı da 15 yıl oldu. Dokunulmazlığım yok. Devlet benimle ilgili istediği araştırmayı istediği zaman yapar. Bunun için herhangi bir engel yok" demişti.

"BİNDE BİRİ DOĞRUYSA FELAKET VE SIKINTILIDIR"

Yaşanan tartışmalara son olarak Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek de katıldı. DW'den Değer Akal'a konuşan Çiçek, iddiaların binde birinin doğru olmasını felaket şeklinde değerlendirerek, "Binde biri bile doğruysa felaket ve sıkıntıdır. Binde birken önünü alamazsanız, bu yüzde bir, sonra onda bir olur sonra bir bakarsınız ki bütün vücudu kaplamış. Türkiye bu konuda yeteri kadar geçmişte tecrübe sahibi oldu. Gerekli ders çıkartılarak gereğinin yapılması lazım" dedi.

"SUÇ VARSA YARGI DEVREYE GİRMELİ"

Çiçek açıklamasının devamında ise, "Videoları seyreden, gazetede okuyan ilgili savcı ya da savcıların harekete geçip gereğini yapmaları lazım. Devlete güveni sağlamak açısından bu gereklidir. Bu boyuttaki iddiaları savcılar araştıracak, gerçek neyse ortaya çıkartacaktır. Suç teşkil eden bir şey varsa, evvela yargı makamlarının harekete geçmesi lazım" ifadelerini kullandı.