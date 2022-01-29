Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal hayatı ve biyografisi! Cemal Hünal kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Cemal Hünal merak konusu oldu. İşte Cemal Hünal hakkında merak edilen Cemal Hünal kimdir, Cemal Hünal hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Ekim 1976

45 yaşında

İstanbul, Türkiye

Boy: 1,79 m

Saint Benoit Fransız Lisesinde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'da ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.

Haberler.com - Gündem