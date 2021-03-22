Cemal Enginyurt kimdir? Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kaç yaşında nereli?

Cemal Enginyurt adını, yaptığı MHP Milletvekilliği ile duyurmuştu. Günden hakkında yaptığı siyasi konuşmalarla dikkat çeken Cemal Enginyurt gündeme gelerek biyografisi merak edilenler arasına girdi. Peki, Cemal Enginyurt kimdir? Enginyurt'un hayatı hakkında merak edilenler ve bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz!

Cemal Enginyurt adını, yaptığı MHP Milletvekilliği ile duyurmuştu.Günden hakkında yaptığı siyasi konuşmalarla dikkat çeken Cemal Enginyurt gündeme gelerek biyografisi merak edilenler arasına girdi. Peki,Cemal Enginyurt kimdir? Enginyurt'un hayatı hakkında merak edilenler ve bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz!

CEMAL ENGİNYURT KİMDİR?

Cemal Enginyurt 9 Nisan 1965'teOrdu'nun Dedeli Köyünde dünyaya geldi. Enginyurt, Türk gazeteci, siyasetçi ve 27. Dönem Demokrat Parti Ordu milletvekilidir.

İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamladı. Üniversite öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde yaptı.

Siyasi hayatı

Henüz Lise 1 öğrencisi iken 12 Eylül 1980 darbesiyle 3 yıl hapiste kaldı. 1986 yılında Ordu Bizim Ocak temsilciliğini kurarak, 12 Eylül sonrası İlk Ülkü Ocakları faaliyetini başlattı.

1991 yılında MÇP İl sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği, 1993 yılında MHP MYK üyesi, 1994 yılında MHP Ordu il başkanı seçildi. Aynı yıl MHP'den Ordu Belediye başkan adayı, 1995 seçimlerinde MHP Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu.

1997 yılında MHP Ordu İl başkanlığına tekrar seçildi, 1999 yılında MHP 1. sıra adayı olarak girdiği seçimde milletvekili seçilerek, MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu.

2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi ve bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü.

2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.

2018 genel seçimlerinde yeniden TBMM'ye girdi.

MHP'den ihraç edilmesi

19 Temmuz 2020'de Cemal Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık fiyatı açıklaması üzerinden AKP'yi eleştirmiş, AKP tarafının MHP'yi yok saydığını savunmuştu. Cemal Enginyurt yaptığı açıklamalarda "Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi? Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakından başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda 'Sayın Cumhurbaşkanı' diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri? Muhalefet mi ettik size?" açıklamalarında bulunmuştur.[1][2] Cemal Enginyurt'un bu açıklamalarından sonra 21 Temmuz 2020'de MHP üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir. 30 Temmuz 2020'de ise Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu toplantı yapmıştır. Toplantı sonrasında kurul başkanı MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün Cemal Enginyurt hakkında yaptığı açıklamada Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78. maddesinin Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller Başlıklı" 4. Bendinin (c), (e) ve (i) fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir. açıklaması yapılmış ve Cemal Enginyurt bu kararla MHP'den ihraç edilmiştir.Cemal Enginyurt alınan ihraç kararını Twitter hesabından yorumlamıştır.Enginyurt Twitter'dan yaptığı açıklamada; MHP'den ihraç ettiniz! Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler! Bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. Ülkücülerin sesini kimse kesemez. Millet, devlet ve Ordulular için, hep doğruları konuşan olacağım. açıklamalarında bulunmuştur.

ORDU MİLLETVEKİLİ CEMAL ENGİNYURT, KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Cemal Enginyurt 9 Nisan 1965 doğumlu olup 56 yaşında ve Orduludur.