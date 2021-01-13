Cemal Canpolat kimdir, kaç yaşında? Cemal Canpolat nereli? Hayatı ve biyografisi
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Cemal Canpolat kimdir, kaç yaşında? Cemal Canpolat nereli? Hayatı ve biyografisi

13.01.2021 00:06 | Son Güncelleme: 13.01.2021 00:10
Cemal Canpolat kimdir, kaç yaşında? Cemal Canpolat nereli? Hayatı ve biyografisi

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, kongrede yeniden aday oldu. Cemal Canpolat kimdir, kaç yaşında? Cemal Canpolat nereli? Hayatı ve biyografisi

CEMAL CANPOLAT KİMDİR?

CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat, 1962 yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde doğdu.

İlköğrenimini ve lise öğrenimini Malatya'da tamamlayan Canpolat, İstanbul'da turizm işkolunda sendika temsilciliği görevinde bulundu.

CANPOLAT'IN SİYASİ YAŞAMI

Aktif siyasette 3 dönem SHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. CHP'nin yeniden siyasal yaşama dönmesi ile birlikte; İl Eğitim sekreterliği, İl Başkanı Yardımcılığı ve kısa bir süre İl Başkanlığı ve Parti Meclisi Üyeliği görevinlerinde bulundu.

Aynı süreç içerisinde; Sinop, Artvin ve birçok Rumeli Derneği ve vakfında kurucu üyelik görevinde bulunan Canpolat; Alevi- Bektaşi dernek ve vakıflarında kurucu üyelik, yöneticilik ve başkanlık görevlerinde de bulunmuştur.

Cem Dergisi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Canpolat altı kitap yazmıştır. Osmanlı Belgelerinde Aleviler Hakkında İdam ve Sürgün Fermanları (İkinci genişletilmiş baskı), Yüzleşme, Osmanlının Manevi Temelini Oluşturan Gerçek, Şeyh Bedreddin İriş Dede Sultan ve Sarı Saltuk adlı eserlerinin yazarıdır. ?Canpolat, evli ve bir çocuk babasıdır.

35. Olağan İstanbul İl kongresinde 25 ilçe başkanlığının desteğini alarak il başkanlığı'na seçildi.

36. Olağan İstanbul il kongresinde yeniden aday oldu. Kaftancıoğlu'na karşı yarışan Canpolat, 318 delegenin oyunu aldı. Canpolat 7 sadece 7 oy farkla seçimi kaybetti.

Canpolat'ın 36. Olağan kongrede yaptığı konuşmadan kısa bir bölüm: "Kaftancıoğlu'nun ardından Cemal Canpolat kürsüye çıktı: "Milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun tutsaklıktan kurtulması için ayağa kalkma zamanının geldiğini belirterek başlamak istiyorum" diyen Canpolat,"Sadece Enis Berberoğlu için mi, elbette hayır. 6 Milyon oy alan bir partinin iki eş genel başkanının biran önce özgürlüğüne kavuşması demokrasinin gereğidir ".

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 00:10:29. #1.15#
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