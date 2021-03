Cemal Can, Survivor All Star'a gidecek mi? Cevap vermekte zorlandı

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven, gelecek yıl All Star'a katılıp katılmayacağını sorusunda bir hayli zorlandı. Cemal Can ayrıca, Survivor 2021'de kimlerin son dörde kalacağı konusunda da tahminde bulundu.