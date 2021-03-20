Cemal Can, Survivor All Star'a gidecek mi? Cevap vermekte zorlandı

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven, gelecek yıl All Star'a katılıp katılmayacağını sorusunda bir hayli zorlandı. Cemal Can ayrıca, Survivor 2021'de kimlerin son dörde kalacağı konusunda da tahminde bulundu.

Cemal Can Canseven, Survivor 2020 yarışmasında Barış Murat Yağcı'yı geride bırakarak şampiyonluk ipini göğüslemişti. Geniş bir hayran kitlesi kazandıktan sonra oyunculuk yapmaya başlayan sosyal medya fenomeni ve DJ Cemal Can Canseven, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama Haftasonu' programına katıldı.

SURVİVOR ALL STAR SORUSUNA CEVAP VERMEKTE ZORLANDI

Survivor Cemal Can, "Seneye Survivor All Star yapılacağı söylense, sana da yarışmaya katılman için teklif gelse ne yaparsın?" sorusuna cevap vermekte zorlandı. 25 yaşındaki fenomen, bir süre düşündükten sonra, "Eyvah, eyvah. Çok zor. Yüreğim kaldırır mı o kadar hüznü tekrar, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

FAVORİ 4 YARIŞMACISINI AÇIKLADI

Bu sene kimlerin son dörde kalacağı sorulan Canseven, "Gönüllülerden Poyraz, Ayşe, Aleyna Kalaycıoğlu ve ünlülerden Batuhan" dedi.