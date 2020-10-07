Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı küs mü? İşte gerçekler

Survivor yarışmasıyla ünlenen Cemal Can Canseven yakın arkadaşı Danla Bilic'in doğum gününü kutladı. Arkadaşlarıyla birlikte partiye katılan Canseven mekan çıkışı soruları yanıtladı

Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı ile çok yakın arkadaş olan Canseven'in program bittikten sonra Nisa ile görüşmemesi olay oldu.

'NİSA İLE GÖRÜŞÜYORUZ'

Gazetecilerin 'Nisa Hanımla görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?' soruna cevap veren Canseven, "Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz!" diyerek küslük iddialarını yalanlamış oldu.





Kaynak: Snob Magazin