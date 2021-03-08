Cemaat ne demek? Cemaat anlamı ne?
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Cemaat ne demek? Cemaat anlamı ne?

08.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:05
Cemaat ne demek? Cemaat anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Cemaat, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Cemaat ne demek? Cemaat anlamı ne? İşte, Cemaat kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Cemaat kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Cemaat anlamı ne? Cemaat ne demek?

CEMAAT NE DEMEK?

Cemaat, -ti:

(cema:at), Arapça cema?at

1. isim, din bilgisi Bir imama uyup namaz kılan kişiler.

2. isim İnsan kalabalığı, topluluk:

"Sonra, dağılmayan, etrafını saran cemaate dönüyor." - Tarık Buğra

3. isim Bir dinden veya bir soydan olanların topluluğu:

"Önde Rum patriği, arkada bütün cemaatlerin patrikleri, hepsi sırma esvaplı ve altın taçlı, sopalarını taşa vurarak mezarın etrafını tavaf ettiler." - Falih Rıfkı Atay

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