Cemaat 4 yıldır imama hasret
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Cemaat 4 yıldır imama hasret

Denizli'de bulunan Merkez Camii'nin cemaati 4 yıldır imamsız ibadet ediyor. Gerekli tüm mercilere başvuran vatandaşlar, camilerine imam atanması için yetkililere sesleniyor.

Cemaat 4 yıldır imama hasret
10.09.2020 12:25 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:50

Denizli'de bulunan Merkez Camii'nde ibadet eden vatandaşlar 4 yıldır imam atanmasını bekliyor.

Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesinde bulunan Merkez Camii'nde vatandaşlar 4 yıldır imamsız ibadet ettiklerini söyledi. 1995 yılında hayırsever vatandaşların katkılarıyla yaptırılan camide 4 yıldır imam olmadığını iddia eden cami cemaati, girişimlerde bulunmalarına rağmen henüz bir imamın tesis edilmediğini dile getirdi.

"GEREKLİ TÜM MERCİLERE BAŞVURDUK"

Bir an önce imam hasretinin sona ermesini isteyen vatandaşlar, "Gerekli tüm mercilere başvurduğumuz halde camimize imam tahsisi yapılmadı. Bizler çok şükür Müslüman insanlarız. Bizim de her Müslüman gibi ibadet etme hakkımız var. Yetkililerimizden bir an önce Merkez Camimize imam atanmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (9)
YAHYA: Hükümet galiba orayı imara açmak için bekletiyor.
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ASTYNOMOS: karınca gibi imam var hayret olay
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İMAM: ben yaparım imamsız kalmasın
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