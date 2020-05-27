Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
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Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, uzun süredir birlikte olduğu güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile birlikte çekildikleri fotoğrafı ilk defa Instagram hesabından paylaştı.

27.05.2020 22:10 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:26

Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz, ilk defa kendi Instagram hesabından birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

"BİR HAYIRLI OLSUN ALIRIZ"

Instagram hesabından Serenay Camping tabelası önünde sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşan ünlü komedyen "Şehrin hayhuyundan uzakta, doğanın bize sunduğu falan filan :) Satıp savıp başladık bakalım bi hayırlı olsununuzu alırız" notunu düştü.

Cem Yılmaz, ilk kez Seranay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı

ATİNA DÖNÜŞÜ İLİŞKİLERİNİ DOĞRULAMIŞTI

Gözlerden uzak olmayı tercih edilen ünlü çiftten Cem Yılmaz, Atina tatilinde görüntülenmeleri sonrası ilişkilerini doğrulamış, yaş farkı sorusu soran muhabire ise, "Nüfus Müdürlüğü'nden misin sen?" diyerek yanıt vermişti. Serenay Sarıkaya ise ilk açıklamasında"Her şey gördüğünüz gibi" demişti.

Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
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