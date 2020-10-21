Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, koronavirüs ile mücadele sürecinde canla başla çalışan sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaptı.

Koronavirüs nedeniyle büyük fedakarlık ile çalışan ve ailelerinden dahi uzak kalan sağlık çalışanları, vatandaşlara evde kalmaları ve kendilerini korumaları gerektiği konusunda çağrılar yapmaya başladı.

"ÜCRETSİZ ETKİNLİĞE KATILMAYI GÖREV BİLİRİM"

Komedyen Cem Yılmaz ise bugün Twitter hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek "Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiç bir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim" dedi.