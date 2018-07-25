Cem Yılmaz, Annesi Kalp Krizi Geçiren Defne Samyeli'yi Yalnız Bırakmıyor
Komedyen Cem Yılmaz, annesi kalp krizi geçiren sevgilisi Defne Samyeli'yi bir an olsun yalnız bırakmıyor.
Oyuncu-Sunucu Defne Samyeli ve ailesi zor günler geçiriyor. Ses sanatçısı Onur Akay, Defne Samyeli'nin annesi Sendegül Samyeli'nin evde kalp krizi geçirdiğini açıkladı.
HASTANEDE KALBİ DURDU
Cem Yılmaz'ın da sevgilisi ve ailesinin bir an olsun yanlarından ayrılmadığını duyuran Akay, "Defne Samyeli'nin annesi Sendegül Samyeli evde kalp krizi geçirdi. Samyeli, acil olarak annesini hastaneye kaldırdı ancak annesinin kalbinin durması üzerine çok zor anlar yaşadı. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Sendegül Hanım, hemen ameliyata alındı ve kalbine stent takıldı.
DEFNE'Yİ BİR AN YALNIZ BIRAKMADI
Cem Yılmaz da sevgilisi Defne Samyeli'nin ve annesinin başından bir an olsun ayrılmıyor." açıklamasını yaptı.
YORUMLAR (10)
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tsk hala g3 mu kullanıyor degımsedımı sılahlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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POLAT ALEMDAR NERDE O DESTEKLERDİCevap Yaz Yayından Kaldır
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annesi gercekten can dundara cok benzioCevap Yaz 6 Yayından KaldırJERRY: gunaydin yer elmasi1 Yayından KaldırTOM: Bugün nasılsın, dün moralin bozuktu okudum, biran o bahsettiğin kişi benmiyim diye düşündüm. Kimki o?Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır