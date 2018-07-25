Cem Yılmaz, Annesi Kalp Krizi Geçiren Defne Samyeli'yi Yalnız Bırakmıyor

Oyuncu-Sunucu Defne Samyeli ve ailesi zor günler geçiriyor. Ses sanatçısı Onur Akay, Defne Samyeli'nin annesi Sendegül Samyeli'nin evde kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

HASTANEDE KALBİ DURDU

Cem Yılmaz'ın da sevgilisi ve ailesinin bir an olsun yanlarından ayrılmadığını duyuran Akay, "Defne Samyeli'nin annesi Sendegül Samyeli evde kalp krizi geçirdi. Samyeli, acil olarak annesini hastaneye kaldırdı ancak annesinin kalbinin durması üzerine çok zor anlar yaşadı. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Sendegül Hanım, hemen ameliyata alındı ve kalbine stent takıldı.

DEFNE'Yİ BİR AN YALNIZ BIRAKMADI

Cem Yılmaz da sevgilisi Defne Samyeli'nin ve annesinin başından bir an olsun ayrılmıyor." açıklamasını yaptı.