Cem Yılmaz Ankaralıları kahkahaya boğdu!

04.11.2019 08:59

Bu yıl 1-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankaralılarla buluşacak olan "5. Ankara Uluslararası Komedi Festivali" 1 Kasım Cuma akşamı ATO Congresium'da Cem Yılmaz'ın "Diamond Elit Platinum Plus" adlı gösterisiyle kapılarını açtı. 3 bin kişilik salonu ağzına kadar dolduran Ankaralılar, ünlü komedyenin esprileriyle kahkaya boğuldu.

VEDAT ÖZDEMİROĞLU: NASREDDİN HOCA'YA YETİŞEMEDİK AMA CEM YILMAZ BURADA

Gösterinin sonunda festivalin sanat yönetmenliğini üstlenen usta mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu'nu sahneye davet eden Cem Yılmaz, Ankara'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, Özdemiroğlu'na daveti için teşekkür etti. Cem Yılmaz'a plaket takdim eden Özdemiroğlu ise "Ankara'yı güler yüzlü bir başkent haline getirmek için 4 yıldır bu festivali yapıyoruz. Beşinci yılımızda ise Cem taçlandırdı. Nasreddin Hoca'ya yetişemedik ama Cem Yılmaz burada" dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU VE MANSUR YAVAŞ AİLELERİYLE BİRLİKTE İZLEDİ!

CemYılmaz'ın gösterisini izlemeye gelenler arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Gösteriyi aileleriyle birlikte izlemeye gelen Kılıçdaroğlu ve Yavaş, program sonunda Yılmaz'ı kulisinde ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU: GÜLMEYE İHTİYACIMIZ VARDI

Yılmaz'a çiçek takdim eden Kılıçdaroğlu, ünlü komedyenin teşekkür etmesi üzerine, "Siz sağ olun, bizi güldürdünüz. Zaten biraz gülmeye ihtiyacımız vardı" dedi.

Esprileriyle Kılıçdaroğlu'nu güldüren Yılmaz, "Kendi yemediği lahmacunu satana esnaf vardır ya en sonunda patlar işi, insan kendi gülmediği şeyi anlatmamalı" diyerek işine verdiği önemi vurguladı.

Yapımcılığını Gezgin Kültür Sanat'ın yaptığı "5. Ankara Uluslararası Komedi Festivali", 17 Kasım'a kadar başkentlileri güldürmeye devam edecek.

Kaynak: Bültenler