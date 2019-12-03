Cem Yılmaz'a açtığı tazminat davası reddedilen Prof. Dr. Orhan Kural ağladı
Prof. Dr. Orhan Kural'ın, sosyal medya hesabı Twitter'da kendisi hakkında paylaşımda bulunan Cem Yılmaz'a açtığı 10 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi. Karara çok üzülen Kural, adliye koridorunda gözyaşlarına hakim olamadı.
Prof. Dr. Orhan Kural'ın, sosyal medya hesabı Twitter'da kendisi hakkında paylaşımda bulunan Cem Yılmaz'a açtığı 10 bin liralık manevi tazminat davası bugün görüldü. İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Orhan Kural avukatı ile katılırken; davalı Cem Yılmaz gelmedi. Yılmaz'ı avukatı temsil etti.
Mahkeme, Prof. Dr. Orhan Kural'ın Cem Yılmaz'a açtığı 10 bin liralık manevi tazminat davasını reddetti. Karara çok üzüldüğünü belirten Orhan Kural, mahkeme çıkışında ağladı.
"SİZİ KENDİ YÖNTEMİNİZLE TACİZ ETMEK İSTEMİYORUM"
Orhan Kural asliye ceza mahkemesine dilekçe sunarak Cem Yılmaz'ın 2019 yılı Mart ayında Eventim Apollo-Londra'da bir sahne gösterisi organize ettiğini, burada 18 yaş sınırlaması getirildiğini belirterek sosyal medya hesabında, "İngiltere bu kişinin gençlik için nasıl tehlikeli olduğunu bizden önce anladı, bravo. Yıllardır anlamaya çalışıyorum" şeklinde yorum yaptığını, bunun üzerine davalı Yılmaz'ın da "Orhan Kural Bey sizi sizin yönteminizle taciz etmek istemiyorum. Ama artık benimle ilgili bir terapi görmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum" diyerek hedef alındığını savunmuştu.
Dilekçede, Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabında yaptığı bu paylaşım ile Orhan Kural'ın alay konusu haline getirildiğini ve küfürlere maruz kaldığı öne sürülmüş ve mahkemeden Cem Yılmaz'ın 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmesi talep edilmişti.
Haber Videosu: Cem Yılmaz'a açtığı tazminat davası reddedilen Prof. Dr. Orhan Kural ağladı
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profesörmüşte nasıl profesör olduğunu şahsen ben anlayamadımCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ulan bi de ağlamış yine cem yılmaz a malzeme çıkarmış akfşfjkaşCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Cem yıllardır bizi küfür hakaretle para kazanıyor onu izleyenlere şaşıyorum biraz bilimle uğraşsaydık böyle geri kalmazdık izlemeye devam edin bir gün gülmez aglarsinizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Keşke Cem adama dava açsaymış.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sayin profesör onun gibi simariklarin arkasi cok olur ne hikmetse ahlaksizlar baya bir rabet görür oldu malesef sonumuz hayirli olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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cem bey haklı, oyna;devam. . .Cevap Yaz 12 8 Yayından Kaldır
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10 bini alınca güleceksen Hocam Cem verirdiCevap Yaz 6 8 Yayından Kaldır
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Siz anlamazsınız koçum neye ağladığını zeka meselesi3 2 Yayından Kaldır
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Kendisi varlıklı aileden geliyor hem prof paraya ihtiyacı yok doğayle ilgili kurmuş olduğu vakıfı var gider ona bağışlar mesele para değil senin zekan baya düşük sanırım.4 4 Yayından Kaldır
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Hem adama laf at bem de cevap gelince dava açCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır