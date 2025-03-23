Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir? Cem Yiğit Üzümoğlu kaç yaşında, nereli? Cem Yiğit Üzümoğlu hayatı ve biyografisi!

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CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU KİMDİR?

1 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Cem Yiğit Üzümoğlu, sanata olan tutkusunu erken yaşlardan itibaren keşfetti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra, oyunculuk kariyerine sağlam bir temel atarak tiyatro dünyasında kendine hızla bir yer edindi. Konservatuvar eğitimi sonrası Hindistan ve Polonya'da fiziksel tiyatro ve modern dans üzerine çalışmalar yaparak, sanatsal yeteneklerini daha da geliştirdi.

Tiyatro sahnelerinde kazandığı başarılarla adından söz ettiren Cem Yiğit Üzümoğlu, pek çok önemli oyunda rol aldı. Nisan 2017'de, 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Troas" adlı tiyatro oyunundaki performansıyla yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı ödülüne layık görüldü. Bu ödül, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktasıydı ve sahnedeki başarısının bir yansımasıydı. 2018 yılında "Troas" ve "Kalp" oyunlarında da sergilediği performanslarla dikkatleri üzerine çekmeye devam etti. 2019 yılında ise İbrahim Çiçek'in yönettiği "Evlat" adlı oyunda rol alarak tiyatro sahnesindeki etkinliğini sürdürdü.

Cem Yiğit Üzümoğlu, televizyon projelerinin yanı sıra sinema ve belgesel dünyasında da dikkat çekici işlere imza attı. 2020 yılında Netflix'in "Rise of Empires: Ottoman" dizisinde başrol oynayarak, İstanbul'un Fethi'ni anlatan bu belgesel türündeki yapımda Fatih Sultan Mehmed karakterini canlandırdı. Bu projede, tarihi bir figür olarak izleyici karşısına çıkan oyuncu, tarihsel dramalarda da ne kadar başarılı olduğunu kanıtlamış oldu.

2021 yılında Netflix filmi "Kin"de başrol oynayan Cem Yiğit Üzümoğlu, Emre/Tuncay Kökdemir karakterini canlandırarak sinemada da önemli bir yer edinmeye devam etti. Hem televizyon hem de sinema projelerinde sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun sanata olan ilgisi yalnızca oyunculukla sınırlı kalmadı. 2023 yılında, sanat dünyasında farklı bir alanda da kendini gösterdi. "Loners In Wilderness" başlıklı ilk fotoğraf sergisini Bina / Bant Mag. Havuz'da açtı. Sergi, refleks makinesi ile çektiği 2000'e yakın fotoğraf arasından seçtiği 46 siyah beyaz fotoğrafı içeriyordu. Fotoğraflarında doğa ve insan figürlerini minimalist bir bakış açısıyla harmanlayan sanatçı, fotoğraf alanında da kendine sağlam bir yer edinmeye başladı.