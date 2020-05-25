Cem Uzan dede oldu
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Cem Uzan dede oldu

Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan ünlü siyasetçi ve iş adamı Cem Uzan, dede olduğu haberini Instagram hesabından duyurdu.

Cem Uzan dede oldu
25.05.2020 00:36 | Son Güncelleme: 25.05.2020 00:45

Uzan'ın büyük oğlu Sinan Uzan ve eşi Luisa Uzan'ın kız bebekleri dün İstanbul'daki Amerikan Hastanesi'nde dünyaya geldi. Bebeğe Alev isminin verildiği öğrenildi.

"BAYRAM ŞEKERİNİ OĞLUM VE GELİNİM VERDİLER"

59 yaşında dedelik heyecanı yaşayan Cem Uzan ise "Torunum Alev Uzan'ın dünyaya gelişi benim için çifte bayram oldu, bayram şekerini oğlum ve gelinim verdiler, büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

12 Ekim 2009 tarihinde, Fransa'ya yaptığı siyasi sığınma başvurusu kabul edilen Uzan, yaklaşık 11 yıldır yurt dışında bulunuyor.

Cem Uzan dede oldu
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