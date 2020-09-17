Cem Toker kimdir? Cem Toker kaç yaşında, nereli? Cem Toker hayatı ve biyografisi!
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Cem Toker kimdir? Cem Toker kaç yaşında, nereli? Cem Toker hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Cem Toker izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Cem Toker kaç yaşında, nereli? Cem Toker hayatı ve biyografisi! Cem Toker kimdir?

Cem Toker kimdir? Cem Toker kaç yaşında, nereli? Cem Toker hayatı ve biyografisi!
17.09.2020 22:24 | Son Güncelleme: 17.09.2020 22:28

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Cem Toker hakkında araştırmalar yapılıyor. Cem Toker kimdir? Cem Toker kaç yaşında, nereli? Cem Toker hayatı ve biyografisi!

CEM TOKER KİMDİR?

Liberal Demokrat Parti 5.Genel Başkanı Cem Toker, 1957 yılında İstanbul'da doğdu.

Orta öğrenimini İstanbul İngiliz Lisesinde bitiren Cem Toker, yüksek öğrenimini Arizona Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamladı.

Amerika'da Finans sektöründe çalıştı ve uluslararası danışmanlık, rehberlik ve dil hizmetleri veren bir şirket kurdu.

1996 yılında Liberal Demokrat Partiye katıldı. LDP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği, İstanbul İl Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunduktan sonra 20 Haziran 2005 tarihinde Liberal Demokrat Parti Genel Başkanlığına seçildi. 29 Ocak 2017 tarihinde yapılan 8.Olağan Büyük Kurultay'da genel başkanlığı Gültekin Tırpancı'ya devretti. Arizona Türk Amerikan Derneği ve Liberal Demokrasi Enstitüsü kurucu üyesidir.

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