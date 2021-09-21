Cem Solo ft Patron - Dönmem Artık sözleri! 'Dönmem Artık' şarkı sözleri nelerdir?

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CEM SOLO ft. PATRON - DÖNMEM ARTIK ŞARKI SÖZLERİ

Sus ! beni dinle , dayanmak zor.

Kus nefretini be merhametin yok.

Ne kadar dayanırım bu acıya bilmem.Çarem bile yok.

Ne Olursun beni bana bırak hep.

Boğulursun , bakışlarım içinde.

Merhametten yoksun bu şehirde.

Haram olur.Yaşayamam ben.

Derin yaram , al canımı karam.

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Yüzüme bak ve söyle kadın sen !

Duyguların değeri yok geri dönsem.

Yıkılır sevdalar , nerede masun olanlar ?

Tekrar başa dönebilsem.

*****

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Yaralıyım sol yanımdan

Farkındasın en başından

Sensiz ne haldeyim.

*****

Dönmem artık kararlıyım

Dünyanın bir ucundayım

Sensiz ne haldeyim.

*****

Gece yine gönlüme doğdu

Gidiyoruz kördüğüme doğru

Senin için ölürüm diyordun

Ne oldu da yar böyle oldun.

Sebebini sordum durdum ah

Mazimizi hemen mi unuttun ya

yerime başkasını koydun ah

Yenisi ne çabuk buldun ya

Doğruymuş bütün dedikodular.

Omzunda başkasının kolu var.

Bir daha sakın çıkma yoluma.

Unutmak zorundayım.

her şeyin bir sonu var.

Hem bu şehir, hem sen merhametten yoksun

Etmese dehayat sizi ihanetten mahkum

Benim esir düştü masum bir Tebessümde aklım

Ölmeyi debeceremedim hep Teşebbüste kaldı

Oysa mutlu yarınlarımı gülüşünde sanmıştım

*****

Nakarat :

Yaralıyım sol yanımdan

Farkındasın en başından

Sensiz ne haldeyim.

*****

Dönmem artık kararlıyım

Dünyanın bir ucundayım

Sensiz ne haldeyim

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