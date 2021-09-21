Cem Solo ft Patron - Dönmem Artık sözleri! 'Dönmem Artık' şarkı sözleri nelerdir?
Cem Solo ft Patron - Dönmem Artık şarkısı 17 Eylül'de Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 200 bin izlenme ve 10 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Cem Solo ft Patron - Dönmem Artık sözleri! 'Dönmem Artık' şarkı sözleri nelerdir?
Cem Solo ft Patron - Dönmem Artık tüm şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
CEM SOLO ft. PATRON - DÖNMEM ARTIK ŞARKI SÖZLERİ
Sus ! beni dinle , dayanmak zor.
Kus nefretini be merhametin yok.
Ne kadar dayanırım bu acıya bilmem.Çarem bile yok.
Ne Olursun beni bana bırak hep.
Boğulursun , bakışlarım içinde.
Merhametten yoksun bu şehirde.
Haram olur.Yaşayamam ben.
Derin yaram , al canımı karam.
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Yüzüme bak ve söyle kadın sen !
Duyguların değeri yok geri dönsem.
Yıkılır sevdalar , nerede masun olanlar ?
Tekrar başa dönebilsem.
*****
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Yaralıyım sol yanımdan
Farkındasın en başından
Sensiz ne haldeyim.
*****
Dönmem artık kararlıyım
Dünyanın bir ucundayım
Sensiz ne haldeyim.
*****
Gece yine gönlüme doğdu
Gidiyoruz kördüğüme doğru
Senin için ölürüm diyordun
Ne oldu da yar böyle oldun.
Sebebini sordum durdum ah
Mazimizi hemen mi unuttun ya
yerime başkasını koydun ah
Yenisi ne çabuk buldun ya
Doğruymuş bütün dedikodular.
Omzunda başkasının kolu var.
Bir daha sakın çıkma yoluma.
Unutmak zorundayım.
her şeyin bir sonu var.
Hem bu şehir, hem sen merhametten yoksun
Etmese dehayat sizi ihanetten mahkum
Benim esir düştü masum bir Tebessümde aklım
Ölmeyi debeceremedim hep Teşebbüste kaldı
Oysa mutlu yarınlarımı gülüşünde sanmıştım
*****
Nakarat :
Yaralıyım sol yanımdan
Farkındasın en başından
Sensiz ne haldeyim.
*****
Dönmem artık kararlıyım
Dünyanın bir ucundayım
Sensiz ne haldeyim