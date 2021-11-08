Cem Özer kimdir? Cem Özer hayatı ve biyografisi! Cem Özer kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Cem Özer merak konusu oldu. İşte Cem Özer hakkında merak edilen Cem Özer kimdir, Cem Özer hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CEM ÖZER KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Ekim 1959

Kaç yaşında: 62 yaşında

Annesi Arşalus İçtilop Ermeni kökenli olup, babası Çerkes kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakan sanatçı, daha sonra Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Özellikle bu program ülkenin alışık olmadığı bir tarzdaydı. Ve özel televizyonların ilk sansasyonel programlarından biri oldu. 1. bölümün ilk konukları ise Hülya Avşar, Müjdat Gezen ve Cenk Koray'dı. Tarkan, Cem Yılmaz gibi isimleri ilk kez kendisi televizyona çıkartmıştır. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. Çeşitli sinema film ve dizilerinde rol aldı. Modacı Esin Maraşlıoğlu ve oyuncu Nurgül Yeşilçay ile evlilikleri oldu. Toplamda 5 kez evlenen Özer'in Cemre adında bir kızı ve Osman Nejat adında bir oğlu bulunmaktadır.

2018 yılında bir film çekimleri sırasında ayağını kırdı.

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