Cem Karaca'nın son gözlüğü Kıraç'a hediye edildi

08.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:41

Kıraç, 21 yılın seçkisini, akustik düzenlemeleriyle, dinleyicilerinin beğenisine sunuyor! Sanatçı, 1998 yılında müzikseverlerle buluşan "Deli Düş"albümünden başlayarak, albümlerinden ve dizi müziklerinden seçtiği özel repertuarının akustik performansıyla, salonu dolduran hayranlarına iyi müziğe doydukları bir akşam yaşattı.

Kıraç,& ; "Oysa Bir Umuttu", "Bir İstanbul Masalı", "Olur Ya" gibi dizi müzikleri ve "Yıkık", "Gidiyorum", "Zaman" gibi albüm şarkılarının yanı sıra, "Çayeli", "Ramize", ve "Sarı Gelin" gibi türküleri akustik olarak seslendirdi.& ;

Kıraç, akustik konserleriyle Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde sevenleriyle buluşmaya devam edecek. Konserin ikinci ayağı 13 Mart'ta MOİ Sahne'de!& ;& ;



